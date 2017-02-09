ЧМ-2018. Отбор

Бывший футболист Ворсклы Арменд Даллку поведал о намерении сборной Косово сразиться с Украиной на своем поле.

Напомним, сейчас Даллку защищает цвета косовской Приштины. По словам бывшего игрока Ворсклы, для того, чтобы матч Косово-Украина состоялся дома у косоваров сейчас на стадионе проводится полная реконструкция.

"Матч Косово – Украина должен пройти на нашем стадионе в Приштине. Сейчас идет полная реконструкция арены. Наш президент и руководитель Федерации говорят, что к матчу с Украиной успевают привести стадион в порядок. Пока еще точно не известно, но они думают, что первая официальная игра в Косово будет именно с Украиной", — сказал Даллку.

Встреча между Косово и Украиной пройдет 6 октября 2017 года в рамках 9-го тура отборочного этапа на чемпионат мира 2018 года.

Отметим, что из-за того, что Украина не признает независимость Косово, первый матч между командами состоялся в Польше, ведь МИД Украины запретил проводить этот поединка на территории нашей страны.