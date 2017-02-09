ЧМ-2018. Отбор

Глава Комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич призвал тренеров команд УПЛ поддержать инициативу главного тренера сборной Андрея Шевченко.

Наставник Сине-Желтых попросил перенести игры 22-го тура ради того, чтобы сборная имела больше дней для подготовки к матчу 5-го тура отбора на ЧМ-2018. Не всем тренерам команд УПЛ такая идея по душе.

"Это желание тренерского штаба сборной Украины во главе с Андреем Шевченко. Мы все прекрасно понимаем, какая игра предстоит нашей главной команде 24 марта в отборе на ЧМ-2018. Встреча с Хорватией будет, наверное, главным матчем всего года", — начал Мирон Маркевич.

"Поэтому вполне понятно желание как можно лучше подготовить команду к этому поединку. Я обращаюсь ко всем своим коллегам в клубах и прошу их пойти навстречу интересам сборной".

"Окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от мнения и желания тренеров команд УПЛ. Если есть реальная возможность сместить дату проведения тура на другое число, то надо тур переносить. О конкретной новой дате проведения 22 тура я не готов вам ничего сказать".

"Почему этого не предусмотрели раньше при формировании календаря УПЛ? Это уже другой вопрос. Сейчас нам необходимо найти выход из сложившейся ситуации. Если тренер сборной просит о переносе тура, значит ему, наверное, надо пойти навстречу".

Мирон Маркевич поставил себя на место клубного тренера.

"Однозначно бы согласился с таким предложением. В интересах сборной страны можно пойти на такой шаг. Тем более, в нынешней ситуации, которая имеет место в УПЛ. В принципе, уже понятно, как завершится чемпионат. И я не думаю, что перенос тура станет такой уж большой проблемой", — резюмировал экс-тренер Днепра, Металлиста и сборной Украины.