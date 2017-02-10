ЧМ-2018. Отбор

Ближайший поединок между сборными Бразилии и Аргентины пройдет в Австралии.

Напомним, что последний раз Селесао и Альбиселесте встречались в ноябре 2016 года — в рамках отбора к ЧМ-2018 бразильцы дома одержали крупную победу (3:0).

Свой следующий очный поединок Бразилия и Аргентина проведут 9 июня в австралийском Мельбурне.

Контрольный матч между этими сборными пройдет на 100-тысячном Мельбурн Крикет Граунд. Начало игры в 13:05 по Киеву.

Эту информацию подтвердили власти австралийского штата Виктория, столицей которого и является Мельбурн.

Ближайшая встреча между бразильцами и аргентинцами состоится в рамках традиционного мирового турне Селесао — Brasil Global Tour.