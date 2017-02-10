ЧМ-2018. Отбор
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о возможности натурализировать форварда Шахтера Густаво Бланко-Лещука.
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10 февраля 2017, 20:00
Новичок Шахтера Густаво Бланко-Лещук не раз говорил, что хотел бы выступать за сборную Украины.
"Самое главное его качество – желание играть за сборную Украины. Тренерский штаб это приветствует", — начал Шевченко.
"Все зависит от него: если Бланко-Лещук и дальше будет выходить в основном составе, забивать мячи, как сегодня, приносить пользу команде, то, конечно, мы обратим на него внимание", — резюмировал наставник сборной Украины.
В нынешнее межсезонье аргентинец забил семь голов в восьми матчах за Горняков.