ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер Динамо Сергей Ребров высказался по поводу возможного переноса 22-го тура УПЛ в интересах сборной Украины.

Ранее Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины, заявил о том, что хочет перенести 22-й тур УПЛ, который состоится накануне встречи с лидером группы — хорватами на Максимире. Сине-желтые отстают от Клетчатых на два очка.

"Мы всегда готовы помочь нашей национальной сборной, но только если примут оптимальное решение в этом вопросе, и все клубы будут находиться в равных условиях", — сказал главный тренер Динамо Сергей Ребров в интервью zbirna.com.

Ранее по этому поводу высказались наставники практически всех клубов УПЛ.