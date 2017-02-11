ЧМ-2018. Отбор
Главный тренер Волыни Виталий Кварцяный готов на уступки ради интересов сборной Украины.
ВИТАЛИЙ КВАРЦЯНЫЙ, ФОТО БОГДАНА ЗАЙЦА, FOOTBALL.UA
11 февраля 2017, 08:01
Ранее Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины, заявил о том, что хочет перенести 22-й тур УПЛ, который состоится накануне встречи с лидером группы — хорватами на Максимире. Сине-желтые отстают от Клетчатых на два очка.
"Волынь всегда поддерживала идеи, проекты, связанные со сборной Украины и, конечно же, развитием профессионального футбола, который в лучшем виде представляет национальная дружина, — сказал Виталий Кварцыяный.
"Я даже не вникал в подробности данного вопроса, но мне это не нужно, поскольку команда Андрея Шевченко представляет Украину на европейском и мировом уровне, и это в первую очередь наша визитная карточка", — резюмировал наставник Крестоносцев.