ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер Волыни Виталий Кварцяный готов на уступки ради интересов сборной Украины.

Ранее Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины, заявил о том, что хочет перенести 22-й тур УПЛ, который состоится накануне встречи с лидером группы — хорватами на Максимире. Сине-желтые отстают от Клетчатых на два очка.

"Волынь всегда поддерживала идеи, проекты, связанные со сборной Украины и, конечно же, развитием профессионального футбола, который в лучшем виде представляет национальная дружина, — сказал Виталий Кварцыяный.

"Я даже не вникал в подробности данного вопроса, но мне это не нужно, поскольку команда Андрея Шевченко представляет Украину на европейском и мировом уровне, и это в первую очередь наша визитная карточка", — резюмировал наставник Крестоносцев.