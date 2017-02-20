ЧМ-2018. Отбор

Наставник сборной Германии Йоахим Лев уверен, что талантливой немецкой молодежи будет не так легко выиграть чемпионат мира, ведь там ей предстоит столкнуться с игроками калибра Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Сборная Германии будет стараться подтвердить свое звание чемпиона мира в 2018 году в России. Лев считает, что на самом деле в сборной не так много молодых футболистов высокого уровня, как все думают.

"У нас не так много готовых футболистов, как мы всегда думаем", — сказал Лёв в интервью Kicker.

"Чтобы стать чемпионами мира, нам понадобится обыграть Месси и Роналду".

"Если кто-то выступает хорошо в Бундеслиге, это не значит, что он проявит себя также хорошо в играх чемпионата мира и что его класса хватит команде для победы в турнире".

"Мы говорим о футболистах мирового класса, абсолютного мирового класса. Таких, как Лео и Криштиану".