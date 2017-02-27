ЧМ-2018. Отбор

Вингер Шахтера Марлос не стал отрицать, что в недалеком будущем он может одеть футболку национальной сборной Украины.

Активные разговоры по поводу возможности Марлоса выступать за сборную Украины пошли после того, как в сборную Украины пришел Андрей Шевченко.

У игрока Шахтера есть право выступать за сине-желтых, ведь он уже более пяти лет выступает в нашей стране.

"Я очень рад, что Андрей Шевченко заинтересован в моих слугах. Это человек, которым я восхищаюсь, он — мой кумир", — сказал Марлос в интервью программе Профутбол.

"Буду ли я играть за сборную Украины? Сейчас мы общаемся с представителями ФФУ, обсуждаем детали. Возможно, что-то решится уже на этой неделе. Ситуация очень непростая, должны все хорошо все обдумать. Мне нужно понять, что будет лучше для меня и моей семьи".

Отметим, что ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко не стал отрицать, что Марлос может стать игроком его команды.