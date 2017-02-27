ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поведал о нынешних проблемах национальной команды, а также оценил ближайшего соперника сине-желтых — сборную Хорватии.

"Для меня будет очень важно посмотреть игры чемпионата и оценить готовность наших футболистов. Сейчас у нас проблемы с левым защитником, ведь Соболь пропустит игру против хорватов. Поэтому нам нужно просмотреть новых кандидатов. Возможно, попросим кого-то сыграть слева, как-то перестроимся. Сейчас это ключевой момент", — сказал Шевченко в интервью программе Профутбол.

"Также очень важно, чтобы те игроки, которые играют за рубежом, получали достаточно игровой практики и были готовы к поединку. Речь идет о Зинченко, Коноплянке и Кравце. Мы постоянно поддерживаем связь".

"Этот месяц будет очень информативным, мы будем посещать много игр и оценивать состояние футболистов. Сейчас мы не знаем, в какой они форме. Будем исходить из того, что имеем. У нас нет таких возможностей, как у сборной Хорватии, у которой есть 35-40 кандидатов, из которых 90% играют в европейских командах и получают постоянную игровую практику".

"Прекрасно изучили сборную Хорватии. Знаем сильные и слабые стороны этой команды. Посмотрим, кто в итоге получит вызов, ведь у хорватов огромный выбор. Эта сборная способна играть по разным схемам. Знаем, что можем предложить хорватам".

"На сегодняшний день многие футболисты этой сборной находятся в отличной форме. Было бы хорошо, если бы это изменилось, когда будет наш с ними матч. Поединок будет очень тяжелым. В Загребе всегда очень непросто. По поводу этой игры в Хорватии очень большой ажиотаж. Важно, чтобы и наши болельщики поддержали сборную".

Поединок между сборными Украины и Хорватии состоится 24 марта в рамках 5-го тура отборочного этапа к чемпионату мира-2018.

На данный момент Украина с восемью баллами располагается на втором месте в своей группе, отставая от первых хорватов на два балла.