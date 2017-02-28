ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник Байера и национальной сборной Украины Владлен Юрченко сомневается, что тренерский штаб сине-желтых вызовет его на предстоящий матч с хорватами.

На выходных Юрченко наконец принял участие в матче Байера. В поединке с Майнцом (0:2) Владлен вышел на поле на 79-й минуте матча, однако помочь своей команде не сумел. Перед этим последний раз украинец появлялся на поле 21 декабря.

"Настроение сейчас не самое лучшее. Вроде бы и сыграл первый раз в этом году, но команда ведь уступила. В коллективе сейчас, в самой раздевалке, настроение действительно оставляет желать лучшего", — приводит слова Юрченко zbirna.com.

"Почему почти не играю? Все очень просто — это решение тренера. В команде серьезная конкуренция. Вот и все. Мое дело — тренироваться и быть готовым в любой момент выйти на поле. Сам себя в состав я не могу поставить. Нужно терпеть. На прошлой неделе мы говорили с тренером, но это осталось между нами".

"Я работал, делал все, что от меня зависит. Просто все травмированные полузащитники вернулись в строй, выросла конкуренция. Думаю, в этом причина".

24 марта сборная Украины проведет поединок против хорватов в рамках отбора к чемпионату мира-2018. Юрченко сомневается, что станет частью этого события.

"Не думаю, что без игровой практики попаду в сборную Украины. В декабре, после матча с Шальке, мне звонил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Конечно, было приятно, что за мной следят. Конечно, мне хочется получить вызов, но для этого нужно играть. Надеюсь, что в скором времени все поменяется. Для этого я делаю все, что от меня зависит".