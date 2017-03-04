ЧМ-2018. Отбор

Тренер Роберто Манчини завил о желании возглавить Скуадра Адзурру.

Экс-менеджер Интера и Ман Сити Роберто Манчини выявил желание поработать в сборной Италии, и видит в ней перспективу.

"Я бы хотел стать главным тренером сборной Италии по многим причинам. В стране появилось много молодых и талантливых футболистов. Думаю, через пару лет мы увидим очень сильную сборную Италии. Берарди, Бернадески, Кьеза, Доннарумма, Локателли, Гальярдини — это очень хорошие футболисты", — сказал Манчини в интервью Corriere dello Sport.

Манчини, который находится в статусе свободного агента после ухода из Интера прошлым летом, называли фаворитом на замену уволенному Клаудио Раньери.