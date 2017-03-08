ЧМ-2018. Отбор
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал исключать, что на ближайший матч против сборной Хорватии он вызовет новых футболистов.
АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО, ФОТО ИЛЬИ ХОХЛОВА, FOOTBALL.UA
08 марта 2017, 11:20
Ранеее тренерскому штабу сборной Украины удалось договориться с клубами УПЛ о переносе 23-го тура УПЛ. Это было сделано для того, чтобы национальная команда перед поединком с хорватами провела сбор в Австрии.
"В Австрии мы будем целенаправленно готовиться к конкретной игре. Существует ряд важных, на наш взгляд, моментов, и они будут у нас в приоритете. Но для начала надо определиться со списком футболистов, учесть нюансы, связанные с их игровой практикой, и уже от этого отталкиваться. Ни для кого же не секрет, что ряд легионеров не имеет сейчас достаточной игровой практики", — сказал Шевченко в интервью zbirna.com.
"Тренер должен быть готов ко всему — он отвечает за результат. Я не боюсь ответственности. Но всем нам нужно понимать, что бывает отсутствие игровой практики, а бывает отсутствие мотивации. Для сборной это вообще неприемлемо, с этой проблемой для начала надо разобраться в клубе".
"У нас, к сожалению, не такая высокая конкуренция, чтобы отказываться от лучших игроков только по этой причине. Повторюсь, существуют разные ситуации на разных позициях, и мы их учитываем. Будем искать выход".
"Могут ли появиться в сборной новые имена? Могут. Список футболистов пока сформирован не до конца. Пару кандидатур еще предстоит доработать. Самое главное, чтобы не было травм".
18 марта наша сборная вылетит в Австрию, где пройдет четырехдневный мини-сбор команды. 22 марта сине-желтые отправятся в Хорватию, где спустя два дня состоится поединок против хорватской сборной.