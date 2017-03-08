ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал исключать, что на ближайший матч против сборной Хорватии он вызовет новых футболистов.

Ранеее тренерскому штабу сборной Украины удалось договориться с клубами УПЛ о переносе 23-го тура УПЛ. Это было сделано для того, чтобы национальная команда перед поединком с хорватами провела сбор в Австрии.

"В Австрии мы будем целенаправленно готовиться к конкретной игре. Существует ряд важных, на наш взгляд, моментов, и они будут у нас в приоритете. Но для начала надо определиться со списком футболистов, учесть нюансы, связанные с их игровой практикой, и уже от этого отталкиваться. Ни для кого же не секрет, что ряд легионеров не имеет сейчас достаточной игровой практики", — сказал Шевченко в интервью zbirna.com.

"Тренер должен быть готов ко всему — он отвечает за результат. Я не боюсь ответственности. Но всем нам нужно понимать, что бывает отсутствие игровой практики, а бывает отсутствие мотивации. Для сборной это вообще неприемлемо, с этой проблемой для начала надо разобраться в клубе".

"У нас, к сожалению, не такая высокая конкуренция, чтобы отказываться от лучших игроков только по этой причине. Повторюсь, существуют разные ситуации на разных позициях, и мы их учитываем. Будем искать выход".

"Могут ли появиться в сборной новые имена? Могут. Список футболистов пока сформирован не до конца. Пару кандидатур еще предстоит доработать. Самое главное, чтобы не было травм".

18 марта наша сборная вылетит в Австрию, где пройдет четырехдневный мини-сбор команды. 22 марта сине-желтые отправятся в Хорватию, где спустя два дня состоится поединок против хорватской сборной.