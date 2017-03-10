ЧМ-2018. Отбор
Легенда Ливерпуля Стивен Джеррард может совмещать работу в клубе и национальной сборной.
Стивен Джеррард, Getty Images
10 марта 2017, 15:37
Экс-хавбек сборной Англии Стивен Джеррард может войти в тренерский штаб Трех львов. Об этом сообщает The Independent.
Сообщается, что Джеррард уже провел предварительные переговоры с техническим директором ассоциации футбола Англии Дэном Ашвортом. Скорее всего, экс-капитан Ливерпуля будет совмещать работу в клубе и сборной.
Отметим, Стиви Джи провел за сборную Англии 114 матчей и забил 21 гол.
Зимой Ливерпуль объявил о возвращении Стиви Джи в структуру клуба. Легенда мерсисайдцев работает в Академии вместе с директором Академии Алексом Инглторпом, а также другими наставниками молодежки. 36-летний специалист наделен широкой ролью в профессиональном развитии молодых исполнителей.