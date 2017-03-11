ЧМ-2018. Отбор

Форвард турецкого Карабюкспора Евгений Селезнев поделился эмоциями после новости о своем вызове в сборную Украины.

Вчера тренерский штаб сборной Украины объявил имена девятерых футболистов, которые вызваны в лагерь сборной Украины. Среди них оказался и Евгений Селезнев, выступающий за турецкий Карабюкспор.

"Мы разговаривали с Андреем Шевченко. Все зависело от меня. Мне надо было играть и доказывать, что я и делаю", — сказал Евгений.

"Я опять начал играть, опять забиваю. Я в хорошей форме после пятимесячного периода в Шахтере, когда я не играл".

"Приятно, что за мной следят. Приятно вернуть доверие тренера. Я поставил перед собой цель: вернуться и закрепиться. У меня большой стимул вернуться в сборную. Если я поставил перед собой цель, всегда ее добиваюсь".