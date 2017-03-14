ЧМ-2018. Отбор

Тренер сборной Грузии Владимир Вайсс вызвал в расположение национальной команды двух игроков из УПЛ.

Защитник Черноморца Давит Хочолава и полузащитник Шахтера Гиорги Арабидзе получили вызовы в сборную Грузии. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Грузии.

Игроки будут готовиться к отборочному матчу против Сербии, который состоится 24 марта, и к товарищескому матчу с Латвии, который состоится 28 марта.

Состав сборной Грузии на эти матчи выглядит следующим образом.

Вратари: Георгий Лория (Крылья Советов, Россия), Георгий Макаридзе (Морейренсе, Португалия), Роин Квасхвадзе (Торпедо Кутаиси)

Защитники: Отар Какабадзе (Эсбьерг, Дания), Соломон Кверквелия (Локомотив Москва, Россия), Гурам Кашия (Витесс, Нидерланды), Давит Хочолава (Черноморец, Украина), Георгий Наваловски (Нефтчи Азербайджан), Джемал Табидзе (Урал, Россия), Георгий Рехвиашвили (Локомотив Тбилиси)

Полузащитники: Джаба Канкава (Реймс, Франция), Вако Гвилия (БАТЭ, Белоруссия), Ника Квеквескири (Габала, Азербайджан), Муртаз Даушвили (Диошдьер, Венгрия), Джано Ананидзе (Спартак, Москва), Отар Китеишвили (Динамо, Тбилиси), Вако Казаишвили (Легия, Польша), Джаба Джигаури (Вардар, Македония), Сандро Кобахидзе (Гезтепе, Турция), Георгий Арабидзе (Шахтер, Украина), Торнике Окриашвили (Краснодар, Россия).

Нападающие: Леван Мчедлидзе (Эмполи, Италия), Ника Качарава (Этникос, Кипр), Георгий Квилитая (Рапид, Австрия).