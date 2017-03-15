ЧМ-2018. Отбор

Капитан Шахтера рассказал, что ждет Украину в Хорватии, и поведал, что после этого поединка он будет болеть за сине-желтых.

Экс-защитник сборной Хорватии Дарио Срна считает, что его национальная команда в матче с Украиной с первых минут будет играть на победу.

"На матч с Украиной в Хорватии соберется полный стадион. Национальная команда против украинцев с первых минут будет играть на победу. Дома мы всегда играем в атакующий футбол. Конечно, я хочу, чтобы Хорватия выиграла в этом матче, но вместе с Украиной попала на ЧМ-2018!

Могу сказать точно, что сборной Украине будет тяжело в матче с хорватами. Хорваты всегда хорошо играют дома. Но надо уважать и сборную Украины. Несколько лет назад мы играли с ними и оба матча сыграли вничью. Знаю, что сборная Хорватии с уважением относиться к Украине.

Полечу ли я на матч? Да, я буду на игре!

Как изменилась команда при Анте Чачиче? Ну, сборная начала играть в хороший футбол. Хорватии не хватило удачи на Евро-2016, чтобы попасть в полуфинал, или чтобы выиграть турнир. Сегодня в футболе важна удача, без нее никак.

Какие молодые перспективные хорватские футболисты? Пьяца, Ковачич, Брозович.. Хорватия — страна, в которой всегда рождаются хорошие футболисты! В этой стране всегда будут хорошие футболисты, не переживайте.

Сборная Украины при Шевченко? Изменения есть, но каждый тренер зависит от результата. Я уважаю Шевченко, желаю ему только хороших результатов. Я надеюсь, что у Украины в отборе будет хороший результат. Я буду болеть за эту сборную, но после Хорватии", — сказал Дарио.

Напомним, матч отборочного цикла на ЧМ-2018 Хорватия — Украина состоится 24 марта. После четырех туров хорваты с 10-ю очками возглавляют группу I, Украина с 8-ю пунктами на втором месте в таблице.

Football.ua