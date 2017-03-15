ЧМ-2018. Отбор

Защитник Мехди Бенатья из-за ситуации в Ювентусе не будет выступать за свою национальную команду.

Защитник Мехди Бенатья отказался от вызова в сборную Марокко, пока не улучшит ситуацию со своей игровой практикой в Ювентусе. Об этом игрок написал на своей странице в Инстаграме.

"Для меня это трудное решение. Я не являюсь игроком стартового состава Юве, и мне трудно быть столь же конкурентоспособным в матчах за национальную сборную. Считаю несправедливым занимать место игрока, который готов лучше", — написал Бенатья.

Отметим, что в активе защитника 49 матчей за сборную Марокко. В текущем сезоне он сыграл за Ювентус всего 14 матчей.