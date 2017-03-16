ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прибегнет к услугам форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

22 марта сборная Англия на выезде проведет спарринг с Германий, а спустя три дня англичане сразятся с Литвой в рамках отбора к чемпионату мира 2018 года.

Как информирует Sky Sports, вызов на эти матчи получит 19-летний форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.

Изначально ожидалось, что Маркус присоединится к молодежной сборной Трех Львов, однако главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт вынужден вызвать Рашфорда из-за травм других нападающих.

Так, недавно повреждение связок получил Харри Кейн, по-прежнему залечивает травму колена Уэйн Руни, а Даниэль Старридж также из-за повреждения не играл с начала февраля.

Все это приведет к тому, что Рашфорд получит очередной вызов в главную команду страны.

Напомним, нападающий дебютировал за Трех Львов 27 мая 2016 года в товарищеском матче против сборной Австралии, в котором ему удалось забить гол уже на 138-й секунде игры. Впоследствии игрок был включен в заявку сборной Англии на Евро-2016.