ЧМ-2018. Отбор

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт призовет нападающего Сандерленда Джермейна Дефо под знамена национальной команды на игры с Германией и Литвой.

В последний раз 34-летний Дефо надевал футболку Трех Львов еще в ноябре 2013 года. Тогда Джермейн сыграл в товарищеском матче против Чили на Уэмбли (поражение 0:2).

Хорошая игра ветерана в нынешнем сезоне, а также травмы других нападающих сборной – Уэйна Руни, Харри Кейна и Даниэля Старриджа, дадут Дефо возможность вновь получить вызов. Об этом сообщает глава футбольного отдела The Times Оливер Кей.

В нынешнем сезоне на счету Дефо 14 голов в 27 матчах Премьер-лиги.

Джермейн свой первый поединок за сборную Англии провел в марте 2004 и с тех пор наиграл 55 матчей. В них Дефо отметился 19 голами.

Англия сыграет товарищеский поединок против Германии 22 марта в Дортмунде, а 4 дня спустя примет на Уэмбли Литву в рамках отбора на чемпионат мира.