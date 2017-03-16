ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич прокомментировал предстоящий матч со сборной Украины.

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич заявил, что еще не принял решение о стартовом составе своей команды на матч с Украиной.

"Еще рано говорить о составе на матч со сборной Украины, еще есть несколько дней и нужно посмотреть на медицинское состояние футболистов, чтобы все они были готовы играть", — приводит слова Чачича Goal.com.

Также наставник хорватской сборной "ломает голову" над позицией форварда на матч с Украиной.

"Манджукич может играть хорошо на позиции форварда, на которой он играет в Ювентусе. А Калинич очень много забивает за Фиорентину. Я разговаривал с ними несколько дней назад и убедился, что для игроков на первом месте стоит результат", — добавил тренер.

Матч Хорватия — Украина состоится 24 марта на стадионе Максимир.