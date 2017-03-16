ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер валлийской команды Крис Коулман пригласил в сборную нападающего Красных Бена Вудберна.

В 5-м туре отборочного цикла ЧМ-2018 сборная Уэльса 24 марта сыграет с Ирландией. На этот поединок свой первый вызов в национальную команду получил Бен Вудберн. 17-летний форвард Ливерпуля в нынешнем сезоне сыграл за Красных 7 матчей и стал самым юным автором забитого мяча в истории мерсисайдского клуба.

По слухам, тинейджер, выступавший за юношеские сборные Уэльса U-16, U-18 и U-19, задумывается о том. чтобы на взрослом уровне выступать за Англию.

"Вудберн получил вызов в сборную из-за своих выступлений за Ливерпуль, а не для того, чтобы заиграть его и не дать возможности выступать за Англию, — заявил тренер валлийцев Крис Коулман. — Он находится в нашей системе с 13 лет, прошел все юношеские сборные, и теперь заслужил вызов в главную команду. У нас нет контрактов с футболистами, и мы не можем обязать их играть за Уэльс. Каждый делает свой выбор сам".

Вратари: Уэйн Хеннесси (Кристал Пэлас, Англия), Дэнни Уорд (Хаддерсфилд, Англия), Оуэйн Фон Уильямс (Инвернесс, Шотландия).

Защитники: Крис Гантер (Рединг, Англия), Эшли Уильямс (Эвертон, Англия), Джеймс Коллинз (Вест Хэм, Англия), Нил Тэйлор (Астон Вилла), Бен Дэвис (Тоттенхэм, Англия), Джеймс Честер (Астон Вилла, Англия), Джазз Ричардс (Кардифф), Джо Уолш (Милтон Кайнс Донс, Англия).

Полузащитники: Джо Ледли (Кристал Пэлас, Англия), Аарон Рэмси (Арсенал, Англия), Энди Кинг (Лестер, Англия), Дэвид Эдвардс (Вулверхэмптон, Англия), Джо Аллен (Сток Сити, Англия), Шон Макдональд (Уиган, Англия).

Нападающие: Гарет Бэйл (Реал, Испания), Сэм Воукс (Бернли, Англия), Хэл Робсон-Кану (Вест Бромвич, Англия), Том Лоуренс (Ипсвич, Англия), Том Брэдшоу (Барнсли, Англия), Бен Вудберн (Ливерпуль, Англия).