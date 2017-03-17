ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил причины, по которым вызвал Романа Зозулю в состав национальной команды.

Несмотря на то, что Роман Зозуля так и не нашел себе новую команду, нападающий все равно получил вызов в сборную. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил причины такого решения.

“Роман — важный игрок для сборной Украины. И та ситуация, в которую он попал... Это был его футбольный выбор. Парень решил попробовать себя в другом клубе для того, чтобы иметь игровую практику", — сказал Шевченко.

"То, что с ним произошло, это все мы обсуждаем, знаем, это такое больное место для всех нас. Мы, в частности я, вызываем его для того, чтобы поддержать и точно также дать ему шанс“, — объяснил тренер.

Напомним, что Романа Зозулю разорвал арендное соглашение с Райо Вальекано.

Football.ua