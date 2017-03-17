ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим видением кадровой ситуации в команде.

Андрей Шевченко отметил умение хорватского форварда Марио Манджукича играть как в центре, так и на фланге атаки.

"Манджукич может играть на разных позициях. Это очень разноплановый игрок. Он может играть как слева, так и в центре. Еще есть время...Я буду надеяться, что у сборной Хорватии будут потери", — сказал Шевченко.

Также главный тренер сборной прокомментировал подбор игроков в предварительной заявке.

"Малиновский? Этот парень заслужил вызов в сборную — показывает хороший уровень футбола. Это закономерно, что мы вызвали его, он заслужил это".

"Я готов давать шансы, но их получать будут те игроки, которые будут показывать высокий уровень и иметь желание играть за национальную команду".

"Мы стремимся к конкуренции на каждой позиции. У Караваева очень мало игрового времени сейчас. Он — потенциальный кандидат в сборную, но у него есть небольшие проблемы в клубе. Мы смотрим на конкуренцию по позициям и в будущем на него рассчитываем", — отметил Шевченко.

Матч Хорватия — Украина состоится 24 марта на стадионе Максимир.

Стоит отметить, что тренер сборной Хорватии Анте Чачич еще не оглашал состав на матч с Украиной.

Football.ua