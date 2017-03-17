ЧМ-2018. Отбор
Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич определился со списком футболистов, которые будут заявлены на поединок против сборной Украины в рамках отбора к ЧМ-2018.
Анте Чачич, ффу
17 марта 2017, 15:18
Так, в итоговой список попали 23 футболиста:
Вратари: Даниэль Субашич (Монако, Франция), Ловре Калинич (Гент, Бельгия), Доминик Ливакович (Динамо Загреб)
Защитники: Домагой Вида (Динамо, Украина), Ведран Чорлука (Локомотив, Россия), Йосип Пиварик, Марко Лешкович (оба — Динамо Загреб), Тин Едвай (Байер, Германия), Матей Митрович (Бешикташ, Турция), Шиме Врсалько (Атлетико, Испания)
Полузащитники: Матео Ковачич, Лука Модрич (оба — Реал, Испания), Иван Ракитич (Барселона, Испания), Милан Бадель (Фиорентина, Италия), Филипп Брадарич (Риека), Марцело Брозович, Иван Перишич (оба — Интер, Италия), Марко Рог (Наполи, Италия)
Нападающие: Марко Пьяца (Ювентус, Италия), Марио Манджукич (Ювентус, Италия), Никола Калинич (Фиорентина, Италия), Дуйе Чоп (Спортинг Хихон, Испания), Андрей Крамарич (Хоффенхайм, Германия),
Поединок между сборными Хорватии и Украины состоится 24 марта в Загребе.