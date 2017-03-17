ЧМ-2018. Отбор

Хорватия объявила состав на матч с Украиной

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич определился со списком футболистов, которые будут заявлены на поединок против сборной Украины в рамках отбора к ЧМ-2018.

Анте Чачич, ффу