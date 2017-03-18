ЧМ-2018. Отбор

Форвард Динамо Артем Беседин поделился своими ожиданиями от матча с хорватами.

Сегодня сборная Украины прибыла в Австрию, где пройдет подготовка команды к матчу с хорватами.

"В сборную всегда приезжаем в хорошем настроении. С уверенностью могу сказать, что это праздник для каждого футболиста. Тем более, матч с Хорватией будет очень интересным. Относительно последней игры в клубе – всегда приятно выигрывать, тем более перед игрой сборной это придало уверенности. Я думаю, главное – это хорошо подготовиться и подойти в командной форме к матчу с Хорватией", — цитирует Беседина официальный сайт ФФУ.

"Мы только собрались, у нас еще есть время разобрать соперника. В Австрии уже будем непосредственно изучать эту команду. Конечно, Хорватия – фаворит группы, сильный соперник, у них собраны очень хорошие игроки, поэтому и готовимся мы соответственно. Могу повторить еще раз, что будет очень интересно".

"Нам нужно выходить и делать свою работу хорошо, несмотря на то, в гостях мы играем дома. Если так относиться к делу, то все будет хорошо".

Поединок между сборными Украины и Хорватии состоится 24 марта в рамках 5-го тура группового раунда отборочного турнира к чемпионату мира-2018.