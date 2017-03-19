ЧМ-2018. Отбор

Чилийский полузащитник Интера Гари Медель испытывает проблемы с мышцами бедра после игры против Торино (2:2).

Вчера (18 марта) Интер разошелся миром с Торино – 2:2. Медель был заменен на 57-й минуте матча, хотя до этого пытался продолжить игру, превозмогая боль.

Сейчас есть опасения, что Гари не сыграет за сборную Чили в матчах отбора на чемпионат мира против Аргентины и Венесуэлы.

Вскоре хавбек пройдет медосмотр в Милане, который должен показать степень серьезности повреждения.

В нынешней кампании 29-летний Медель сыграл 22 поединка за Интер.

После 12 матчей Чили идет на 4-м месте в южноамериканском отборе на ЧМ. У команды 20 очков – на 1 больше, чем у Аргентины и на 15 – чем у Венесуэлы.