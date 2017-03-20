ЧМ-2018. Отбор

Матч Хорватия — Украина обслужит бригада арбитров из Испании

Стала известна бригада арбитров, которая будут работать на матче к отбору на чемпионат мира 2018 года между национальными сборными Хорватии и Украины, который состоится 24 марта в Загребе.

ffu.org.ua

Главным арбитром матча назначен 40-летний рефери из Испании Антонио Матеу Лаоса. Ассистенты арбитра — Пау Себриан Дэвис и Хавьер Агилар Родригес, резервный арбитр — Карлос Клос Гомес (все — Испания). Наблюдатель арбитража — Андреас Шлюхтер (Швейцария).



Матеу Лаос — арбитр ФИФА с 2011-го года. До этого момента испанский арбитр не судил матчи с участием сборной Украины. Другое дело — клубный уровень, где он получал назначения на еврокубковые поединки Динамо и Шахтера.



Матеу Лаос работал на матче 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2015/2016 годов, в котором Динамо дома уступило Манчестер Сити со счетом 1:3. В том же сезоне арбитру из Испании доверили ответный матч между Андерлехтом и Шахтером в 1/8 финала Лиги Европы. Игра завершилась минимальной победой горняков — 1:0.