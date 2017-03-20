ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич оценил ближайшего соперника своей команды — сборную Украины.

24 марта сборная Хорватии в родных стенах примет украинскую национальную команду.

"После назначения Шевченко у сборной Украины дела пошли хорошо, команда ни разу не проиграла", — сказал Чачич на сегодняшней пресс-конференции.

"Украинцы компактно защищаются, хорошо выходят из обороны в атаку, отлично взаимодействуют в центре поля. Это заслуживает уважения".

"Несмотря на это, сборная Хорватии ни против одного соперника не ищет оправданий".

Напомним, что наша сборная готовится к матчу против хорватов в Австрии.