ЧМ-2018. Отбор

Денис Бойко по прибытию в лагерь сборной дал небольшой комментарий.

Голкипер Бешикташа Денис Бойко, который находится в аренде в испанской Малаге, прибыл в лагерь сборной Украины.

"Я прилетел, как смог, все зависело от календаря матчей Малаги.

Здесь в Австрии не жарко, в отличие от Испании, где уже температура бывает высокой. Это прекрасная погода для тренировок и восстановления. Я успею сегодня на вечерние занятия, это хорошо. Сейчас поздороваюсь со всеми партнерами и поговорю с главным тренером", — сказал Денис.

Football.ua