ЧМ-2018. Отбор

Первый номер немецкой сборной Мануэль Нойер не сыграет с Англией и Азербайджаном из-за травмы.

Голкипер мюнхенской Баварии не поможет своей национальной сборной в двух следующих поединках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года. Нойер получил повреждение икроножной мышцы, из-за чего так и не отправился в расположение Бундестим.

Место травмированного Мануэля в составе займет вратарь ПСЖ Кевин Трапп. Кроме того, в распоряжении наставника немецкой команды Йоахима Лева имеются голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген и первый номер Байера Бернд Лено.

Нойер пропустит товарищеский поединок против сборной Англии 22 марта, а также матч отбора к чемпионату мира против Азербайджана, который состоится 26 марта.

В нынешнем сезоне Нойер принял участие во всех 25 поединках Бундеслиги, в 13 из них сумев оставить ворота сухими.