ЧМ-2018. Отбор

Market.umh.uaпредставляет всем читателям Football.ua свою коллекцию, посвященной сборной Украине.

Нашей национальной команде предстоит сыграть со сборной Хорватией в матче группового этапа отбора на ЧМ-2016. Мы верим в нашу сборную и ждем от нее яркой игры. Болеть за сборную мы тоже собираемся красиво! Красиво – это значит в футболке “Моя сборная“, в которой каждый будет ощущать свою сопричастность к игре нашей национальной команды.

В основе поло с вышивкой Моя сборная — классический дизайн футболки поло с использованием украинской символики. Три вышитых элемента символизируют выступления сборной Украины в самых престижных футбольных турнирах — финальных стадиях Евро-2016 во Франции, Евро-2012 в Украине и Польше, а также ЧМ-2006 в Германии.

Две полосы на груди представлены в виде украинского флага, который символизирует мирное синее небо и золотые украинские поля. На воротнике вышит герб Украины — тризуб. Болейте за нашу сборную красиво! Верим и ждем побед на изумрудных газонах и в жизни!

Изумительно хороша и вышиванка За Украину. В основу модели заложены цвета национального флага Украины и тематическая украинская вышивка. Футболка с украинским орнаментом станет как прекрасным дополнением Вашего гардероба, так и великолепным подарком для любого человека, который является патриотом нашей страны.

Состав ткани: 95% хлопок, 5% эластан. Вышивка: натуральная машинная, гладью. Отметим, эта модель доступна и для прекрасной половины человечества.

Поло с вышивкой С Украиной в сердце – еще одна модель, которая заставляет наши сердца биться чаще! Символическая карта Украины в жовто-блакытних тонах специально вышита в районе сердца. Это поло вызывает положительные эмоции и среди простых болельщиков, и среди звезд нашего спорта.

Также эта модель доступна и для женщин. Теперь у вас есть отличная возможность приобрести парные футболки — мужскую и женскую. Рекомендуем покупать вышиванку для своей второй половинки, ведь выход дуэтом в поло “С Украиной в сердце“ не сможет пройти без восхищенных взглядов окружающих.

Вышиванка Героям Слава несет в себе дополнительную смысловую нагрузку. Традиционное националистическое приветствие “Героям Слава“ изначально аппелировало к погибшим на Майдане героям Небесной сотни. А теперь и к украинским солдатам, которые отдали и продолжают отдавать жизнь за независимость нашей страны в необъявленной российско-украинской войне. Орнамент вышивки органично дополняет герб Украины. Состав ткани: 95% хлопок, 5% эластан.

Вышиванка Слава Нации пропогандирует объединительную идею. В современном украинском социально-политическом пространстве “нация“ имеет, прежде всего, политическо-гражданское, а не этническое значение и подразумевает всех граждан Украины независимо от их этнического происхождения. Эти вышиванки для украинцев, русских, белорусов, молдаван, гагаузов и всех других этнических групп, которые населяют нашу страну. Состав ткани: 95% хлопок, 5% эластан. Эта модель доступна в продаже за 390 гривен. Женская модель “Слава Нации“ доступна по цене 360 гривен.

Поло с вышивкой Независимые была создана к 25-летию Независимости Украины. Основным элементом в данной футболке является вышитый стилизованный герб нашей страны. В данном гербе объединены главные символы Украины:

Вышивка — оберег нации

Калина — символ бессмертного и свободного народа

Колос — символ рождения, жизни и процветания.

Ткань в данной модели используется Лакоста (100% хлопок), что обеспечивает комфортное и длительное использование изделия. Поло с вышивкой Независимые может украсить гардероб каждого свободного украинца.

Мы верим, что в предстоящем матче с Хорватией, а также на протяжении всего отборочного цикла на ЧМ-2018 наша сборная забьет много голов! По этому мы создали специальную футболку с вышивкой Гол!