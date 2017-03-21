ЧМ-2018. Отбор

Футболисты сборной Украины Тарас Степаненко, Николай Морозюк и Артем Федецкий возобновили тренировки в общей группе.

Сборная Украины продолжает подготовку к отборочному поединку ЧМ-2018 против Хорватии. Сейчас команда находится в Австрии, и в расположении Андрея Шевченка все футболисты, которых наставник вызвал в сборную.

По информации телеканала Футбол, Тарас Степаненко, Артем Федецкий и Николай Морозук уже тренируются со всей группой.

Матч с Хорватией пройдет 24 марта в Загребе, поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

