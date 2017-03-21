ЧМ-2018. Отбор

Голкипер Малаги и национальной сборной Украины Денис Бойко прокомментировал свое возвращение в ряды "сине-желтых" и рассказал о том, как украинской соборной следует подходить к матчу против Хорватии.

Сборная Украины продолжает подготовку к поединку против Хорватии. Сейчас команда находится на сборах в Австрии.

"Я хорошо долетел, хорошо себя чувствую. Готов тренироваться с большим желанием", — цитирует вратаря официальный сайт ФФУ.

"Соскучился по ребятам, с ними было приятно встретиться ведь мы почти не имеем возможности для постоянного общения. Многие игроки уезжают из украинского чемпионата. Сами понимаете, какое сложное положение в отечественном футболе. В Днепре мы была как одна семья, а сейчас в клубе почти никого не осталось из тех ребят, с кем я выступал. Только Руслан Ротань все еще играет за Днепр. Но я очень рад всех видеть. Приятно пообщаться и обменяться последними новостями".

"Сбор в Австрии? В Украине пока не такие хорошие погодные условия, как в Австрии. Я считаю, что это лучший выбор для подготовки команды. Думаю, подобные погодные условия будут во время матча с Хорватией, то есть максимально приближенные к игровым. Все сделано для того, чтобы помочь игрокам адаптироваться и лучше подготовиться к матчу".

"Нам нужно верить в себя, шансы есть всегда. Надо выходить на футбольное поле и держать в голове только положительный результат. Думаю, нам по силам продемонстрировать ту игру, которую нам скажет тренер, и добиться положительного результата. Я в это верю и надеюсь, что так и будет. Никогда не надо думать о каком-то негативе. Да, Хорватия — фаворит нашей группы, и это ни для кого не является секретом. Но мы тоже — не подарок. Наша сборная уже продемонстрировала в прошлых матчах, что с нами нужно считаться, нас надо уважать".

"Калинич? Иногда мы общаемся с ним, но перед этой игрой не переписывались. Увидимся с ним уже в Загребе. Пожелаем друг другу удачи перед матчем, но не более. Ибо на текущем этапе мы будем соперниками, а не игроками одной команды. Но за пределами футбольного поля мы всегда остаемся друзьями".

"Не думаю, что смогу составить конкуренцию Пятову, надо смотреть правде в глаза. Я считаю, что на данный момент он является первым номером нашей сборной. Мы с Никитой Шевченко сделаем все, чтобы помочь ему хорошо подготовиться к этому матчу. В любом случае будем полностью готовы подменить Андрея, если что-то случится. Не вижу в этом никаких проблем. Мы здесь находимся для того, чтобы помогать друг другу и настраивать друг друга на игру".

Матч между сборными Хорватии и Украины состоится 24 марта.

