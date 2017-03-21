ЧМ-2018. Отбор

Football.ua узнал, где можно посмотреть отборочный матч ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины на ТВ.

Прямая трансляция отборочного поединка ЧМ-2018 между лидерами группы I сборными Хорватии и Украины пройдет в нашей стране на телеканалах Футбол 1 и Украина. Начало в 21:45.

В Хорватии встречу хозяев с командой Андрея Шевченко на Максимире покажет второй государственный телеканал HTV 2.

Вживую наблюдать за перипетиями поединка Хорватия — Украина болельщики смогут на телеканале Матч! ​в России.

Также прямая трансляция матча в Загребе запланирована на телеканалах Sky Sport 1, Setanta Sport Eurasia и Setanta Sport Georgia.