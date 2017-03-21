ЧМ-2018. Отбор

На 21 марта в планах у нашей команды фитнес-занятия и вечерняя тренировка.

Команда Андрея Шевченко продолжает подготовку ч отборочному матчу ЧМ-2018 против сборной Хорватии. Воспользовавшись теплой и солнечной погодой, сборная Украины совершила прогулку по Бад-Тацмансдорфу, что порадовало местных собирателей автографов.

Как сообщает пресс-служба ФФУ, после прогулки украинские футболисты работали с фитнес-тренером, а во второй половине дня проведут полноценную тренировку.

22 марта после обеда наша национальная команда автобусом отправится в Загреб, где и завершит подготовку поединком против сборной Хорватии.