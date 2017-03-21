ЧМ-2018. Отбор

Защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о предстоящем матче со сборной Хорватии.

Футболист Дармштадта и сборной Украины Артем Федецкий заявил, что ничья в выездном матче с Хорватией будет хорошим результатом.

"Это будет один из ключевых и главных матчей. Если нам удастся показать хороший футбол и добыть минимум ничью на выезде, то у нас останутся хорошие шансы на будущий выход на чемпионат мира", - отметил Федецкий в комментарии Футбол News.

24 марта сборная Хорватии в родных стенах примет украинскую национальную команду.