ЧМ-2018. Отбор

Поединок против Албании 24 марта может стать для вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона 1000-м в профессиональной карьере.

Легендарный голкипер Скуадры Адзурры Джанлуиджи Буффон находится в шаге от впечатляющего достижения. На счету у вратаря 999 поединков на профессиональном уровне, и следующий станет юбилейным.

За свою карьеру Буффон провел 167 матчей с составе национальной сборной, 220 — за Парму, и 612 — за Ювентус. И это если не считать 24 матча за юношеские, юниорские и молодежные сборные Италии...

Свой 1000-й матч на "взрослом" уровне 39-летний голкипер может провести уже 24 марта, если выйдет на поле в отборочном поединке ЧМ-2018 против сборной Албании в Палермо.