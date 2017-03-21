ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Хорватии Марко Рог поделился мнением о предстоящем матче со сборной Украины.

Хорватский хавбек Наполи Марко Рог заявил, что его сборная сильнее Украины, и футболисты докажут это своей игрой на поле.

"Матч с Украиной будет очень важный в этой группе. Думаю, что Хорватия сильнее, но футболисы должны доказать это на поле. Мы сможем добиться положительного результата и сделать шаг к выходу на чемпионату мира", - приводит слова Рога официальный сайт футбольного союза Хорватии.

"Наши болельщики помогут сборной. Из-за повреждений не сыграют Врсалько и Чорлука. Оба очень важны для нас, но у нас есть футболисты, способные их заменить", — добавил хавбек Наполи.

Сборная Хорватии дома примет украинскую национальную команду. Матч состоится 24 марта.