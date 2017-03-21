ЧМ-2018. Отбор
Нападающий сборной Хорватии Марко Пьяца поделился мнением о предстоящей игре со сборной Украины.
Марко Пьяца, Getty Images
21 марта 2017, 14:55
Хорватский нападающий Ювентуса Марко Пьяца прокомментировал шансы своей сборной в матче с Украиной.
"Рад вернуться в сборную, думаю, что мы будем чувствовать поддержку болельщиков в матче. Отсутствие травмированных футболистов будет ощущаться, но у нас есть много хороших игроков", – цитирует Пьяцу официальномый сайт Хорватского футбольного союза.
"Украина – сильная команда, нам будет трудно, но это не должно стать проблемой. Мы должны полностью сконцентрироваться на своей игре и тогда все будет хорошо", — добавил нападающий.
Сборная Хорватии дома примет украинскую национальную команду. Матч состоится 24 марта.