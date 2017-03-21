ЧМ-2018. Отбор

Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич прокомментировал предстоящий матч со сборной Уркианы

Нападающий Хоффенхайма и сборной Хорватии Андрей Крамарич заявил, что игра со сборной Украины будет нелегкой.

"Украина — хорошая команда. Это будет трудная и интересная игра, и надеемся придет полный стадион. Нужно хорошо подготовиться, так как украинцы могут создать нам проблемы", — цитирует Крамарича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Матч Хорватия — Украина состоится 24 марта на стадионе Максимир. Начало встречи в 21:45.