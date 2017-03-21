ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов поделился мнением о предстоящем матче со сборной Хорватии.

Украинский хавбек ПАОКа Евгений Шахов заявил, что с Хорватией нужно играть сконцентрированно и с высокой самоотдачей.

"Я приехал в рассположение сборной с хорошими эмоциями. Очень рад увидеть всех ребят, днипрян, бывших и нынешних. Соскучился за всеми", - сказал Шахов в эфире Футбол News.

"Нам нужно правильно проанализировать игру хорватов, подготовиться к матчу. Нужно сконцентрироваться и провести его с высокой самоотдачей. Нам следует добиться позитивного для нас результата", — добавил Евгений.

Матч отбора к ЧМ-2018 Хорватия — Украина состоится 24 марта на стадионе Максимир. Начало встречи в 21:45.