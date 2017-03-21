ЧМ-2018. Отбор

Форвард Челси Педро Родригес прокомментировал свой вызов в сборную Испании.

Испанский форвард Челси Педро поделился мнением о вызове в сборную Испании на матч отбора к чемпионату мира 2018 со сборной Израиля. Матч состоится 24 марта.

"Рад вернуться в сборную. Я очень счастлив, что главній тренер выбрал меня, ведь есть много хороших футболистов. Надеюсь, я воспользуюсь предоставленным шансом", — цитирует Педро Marca.

"С Дель Боске не было никаких проблем. Я рад играть за сборную Испании"

Последний раз Педро выходил на поле в составе испанцев на Евро-2016, в матче против Италии (0:2).

В квалификации к чемпионату мира 2018 Педро еще не играл.