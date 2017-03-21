ЧМ-2018. Отбор

Вратарь Наполи и сборной Испании Пепе Рейна получил травму на тренировке национальной команды.

Шансы, что 34-летний Пепе Рейна проведет 24 марта свой юбилейный, 35-й поединок за сборную Испании в отборочном матче ЧМ-2018 против Израиля были и так невелики, однако повреждение, полученное на тренировке национальной команды, сводят их к нулю.

Вратарь почувствовал боль в икроножной мышце и вынужден был прервать тренировку. Обследование показало, что травма не серьезная, и через несколько дней Рейна будет в полной готовности.

Эта новость наверняка порадовала поклонников Наполи, ведь 2 и 5 апреля неаполитанцам придется дважды сыграть против Ювентуса — в чемпионате и в Кубке Италии.