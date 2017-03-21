ЧМ-2018. Отбор
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи может не сыграть против Албании.
Леонардо Бонуччи, getty images
21 марта 2017, 18:45
В пятницу (24 марта) Италия примет Албанию в рамках отбора на чемпионат мира.
Сегодня защитник Скуадры Адзурры Леонардо Бонуччи не смог принять участие в тренировочных занятиях из-за гриппа.
Пока не известно, сможет ли он восстановиться к игре с албанцами.
Также Джампьеро Вентура не может рассчитывать на другого основного защитника сборной – Джорджо Кьеллини продолжает восстанавливаться после травмы.
После 4 туров Италия вместе с Испанией возглавляет группу G. У обеих команд по 10 очков.