ЧМ-2018. Отбор

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи может не сыграть против Албании.

В пятницу (24 марта) Италия примет Албанию в рамках отбора на чемпионат мира.

Сегодня защитник Скуадры Адзурры Леонардо Бонуччи не смог принять участие в тренировочных занятиях из-за гриппа.

Пока не известно, сможет ли он восстановиться к игре с албанцами.

Также Джампьеро Вентура не может рассчитывать на другого основного защитника сборной – Джорджо Кьеллини продолжает восстанавливаться после травмы.

После 4 туров Италия вместе с Испанией возглавляет группу G. У обеих команд по 10 очков.