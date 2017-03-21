ЧМ-2018. Отбор
Полузащитник Боруссии М Торган Азар заменил своего брата, хавбека Челси Эдена Азара, в расположении национальной команды.
Торган Азар, getty images
21 марта 2017, 18:56
Эден Азар изначально прибыл в сборную, но позже был вынужден ее покинуть из-за проблем с икроножной мышцей.
Вместо Эдена шанс сыграть против Греции (отбор на ЧМ-2018) и России (товарищеский поединок) получит его брат Торган.
Официальный твиттер сборной Бельгии уже отрапортовал о том, что хавбек Боруссии М присоединился к команде.
В активе 23-летнего Торгана 2 игры за сборную Бельгии.