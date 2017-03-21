ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник Боруссии М Торган Азар заменил своего брата, хавбека Челси Эдена Азара, в расположении национальной команды.

Эден Азар изначально прибыл в сборную, но позже был вынужден ее покинуть из-за проблем с икроножной мышцей.

Вместо Эдена шанс сыграть против Греции (отбор на ЧМ-2018) и России (товарищеский поединок) получит его брат Торган.

Официальный твиттер сборной Бельгии уже отрапортовал о том, что хавбек Боруссии М присоединился к команде.

В активе 23-летнего Торгана 2 игры за сборную Бельгии.