ЧМ-2018. Отбор

Защитник Дармштадта и сборной Украины Артем Федецкий признался, что считает секретом успеха для национальной команды.

"Сегодня у нас был день с хорошими нагрузками. Была тренировка, практически вся – игровая. Чувствую себя и выгляжу неплохо. Все на тренировках работают с огромным желанием. Посмотрим, у нас есть еще 2 дня до игры. Готовимся потихоньку. В целом все, что планировали сделать в эти дни, выполнили", — заявил Федецкий в интервью официальному сайту сборной.

"Во время подготовки тренеры делают акцент больше на контроле мяча, ведь мы прекрасно понимаем, против какой команды нам предстоит играть. У хорватов, наверное, одна из лучших центральных осей среди всех сборных, так что нужно максимум внимания уделить Ракитичу и Модричу. Также у нас много теоретических занятий – подготовка идет полным ходом".

Также Артем прокомментировал борьбу за место в основном составе сборной Украины.

"Конкуренция за место на поле – это нормально. Где-то присутствует спортивный азарт на тренировках. Но все в корректных рамках. Последнее решение будет за главным тренером".

"Сборная Украины – тоже непростая команда. Все понимают, насколько сильна сборная Хорватии, ведь этот коллектив пребывает на хорошем счету в Европе. Но чтобы иметь шансы на выход на чемпионат мира, нам ни в коем случае нельзя проигрывать. Нужен, как минимум, ничейный результат. Конечно, у нас есть определенные заготовки и свое видение игры против сборной Хорватии. Спокойно готовимся. Считаю, главным будет психологический настрой ребят на матч. Какие бы ни были игроки у соперника, если мы покажем, что являемся командой и готовы биться друг за друга на поле, то нам удастся добыть позитивный результат".

"Сила нашей команды в единстве? Однозначно! Всегда так было и сейчас ничего не изменилось. Можно наигрывать любую тактику и говорить о сильных и слабых сторонах, но если мы едины, то и результат придет".

Встреча между Хорватией и Украиной начнется 24 марта в 21.45 по киевскому времени.