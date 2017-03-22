ЧМ-2018. Отбор

Что стоит посмотреть во время международной паузы — главные матчи недели.

Не стоит сомневаться, что 24 марта в 21.45 внимание всей Украины будет приковано к отборочному поединку ЧМ-2018 между нашей сборной и национальной командой Хорватии в Загребе (прямая трансляция на телеканалах Футбол 1 и Украина), однако есть и другие события, запланированные на ближайшие дни, пропустить которые будет просто жаль.

22 марта состоится "мегафайт" Германия — Англия, который, правда, носит характер товарищеского. Украинские телеканалы трансляцию из Дортмунда не запланировали, однако желающие могут ее посмотреть на ITV 1 и Матч! Футбол 2.

23 марта стартует очередной тур отбора ЧМ-2018 в Южной Америке, где Бразилия (сыграет на выезде с Уругваем в ночь с 23 на 24-е марта и дома с Парагваем с 28 на 29-е) постарается сохранить лидерство, а Аргентина всеми силами будет прорываться в Топ-4 (примет Чили и отправится в Боливию в те же сроки).

24 марта, помимо матча Хорватия — Украина, можно будет посмотреть поединок наших соперников по группе I Турция — Финляндия (прямая трансляция на телеканале Футбол 2 начнется в 18.50), а также встречу Италия — Израиль (прямая трансляция на телеканале Футбол 2, 21.35), в которой вратарь Скуадры Адзурры Джанлуиджи Буффон может сыграть свой 1000-й "взрослый" матч в карьере.

25 марта украинские любители футбола также смогут увидеть три отборочных матча ЧМ-2018: Бельгия — Греция (прямая трансляция начнется на телеканале Футбол 1 в 21.35), Швеция — Беларусь (Футбол 2, 18.50) и Португалия — Венгрия (Футбол 2, 21.35).

26 марта болельщики снова смогут увидеть игру сборных Англии и Германии, однако уже в официальных поединках отборочного турнира: Англия — Литва (Футбол 1, 18.50) и Азербайджан — Германия (Футбол 2, 18.50). Кроме того, запланирована прямая трансляция матча Черногория — Польша (Футбол 2, 21.35).

Ну и на закуску, после того, как отгремят баталии отборочного турнира ЧМ-2018, состоятся два товарищеских поединка, которые наверняка придутся по вкусу истинным футбольным гурманам. 28 марта в Париже сборная Франции встретится с Испанией (начало в 22.00), а в Амстердаме голландцы примут Италию (21.45).