ЧМ-2018. Отбор
Правый защитник сборной Украины Богдан Бутко поделился мнением о предстоящем матче против Хорватии.
Богдан Бутко, Getty Images
22 марта 2017, 16:36
Защитник Шахтера Богдан Бутко заявил, что с Хорватией нужно предельно внимательно действовать в обороне.
"С 18 марта мы находимся на подготовительном сборе в Австрии. Первые дни работали по две сессии в день. Уделяли внимание и фитнесу, и тренировкам на поле, а сейчас сосредоточились на тактике. Кроме того, дважды в день проводятся теоретические занятия", - заявил Бутко в интервью официальному сайту Шахтера.
"Думаю, отсутствие Чорлуки никак не скажется на игре хорватов. Да, он капитан команды, но у них достаточно сильных исполнителей, способных заменить его. Хорватия сильна во всех линиях. Очень многие футболисты представляют ведущие клубы Европы. Это крепкая команда, с которой никому не просто играть".
"Если посмотреть на статистику в группе, то противник пропустил всего один гол в четырех поединках, забив при этом десять. Согласитесь, цифры говорят о многом. Мы должны предельно внимательно действовать сзади, максимально использовать свои моменты и очень хорошо настроиться на эту игру".
Встреча между Хорватией и Украиной начнется 24 марта в 21:45 по киевскому времени.