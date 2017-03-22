ЧМ-2018. Отбор

Правый защитник сборной Украины Богдан Бутко поделился мнением о предстоящем матче против Хорватии.

Защитник Шахтера Богдан Бутко заявил, что с Хорватией нужно предельно внимательно действовать в обороне.

"С 18 марта мы находимся на подготовительном сборе в Австрии. Первые дни работали по две сессии в день. Уделяли внимание и фитнесу, и тренировкам на поле, а сейчас сосредоточились на тактике. Кроме того, дважды в день проводятся теоретические занятия", - заявил Бутко в интервью официальному сайту Шахтера.

"Думаю, отсутствие Чорлуки никак не скажется на игре хорватов. Да, он капитан команды, но у них достаточно сильных исполнителей, способных заменить его. Хорватия сильна во всех линиях. Очень многие футболисты представляют ведущие клубы Европы. Это крепкая команда, с которой никому не просто играть".

"Если посмотреть на статистику в группе, то противник пропустил всего один гол в четырех поединках, забив при этом десять. Согласитесь, цифры говорят о многом. Мы должны предельно внимательно действовать сзади, максимально использовать свои моменты и очень хорошо настроиться на эту игру".

Встреча между Хорватией и Украиной начнется 24 марта в 21:45 по киевскому времени.