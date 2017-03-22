ЧМ-2018. Отбор

Защитник сборной Хорватии Тин Едвай рассказал, чего он ждет в отборочном матче к чемпионату мира 2018 со сборной Украины.

Хорватский защитник Байера Тин Едвай заявил, что его сборная сильнее Украины.

"С первых минут мы должны взять игру под свой контроль. Если мы реализуем на поле то, что мы планируем при подготовке к предстоящему мачту, то победим", - цитирует Едвая официальный сайт Федерации футбола Хорватии.

"Хорватия сильнее Украины. Нам нужно думать не о сопернике, а о своей игре. Если все пойдет по плану, то мы будем контролировать ход матча"

"Жаль, что Врсалько травмирован, это ощутимая потеря для нашей команды. Если тренер доверит мне место, то я уверен, что смогу заменить его"

Едвай в нынешнем сезоне сыграл за Байер 16 матчей во всех турнирах, и забил 1 гол.

Матч Хорватия — Украина состоится в Загребе в пятницу, 24 марта.