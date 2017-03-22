ЧМ-2018. Отбор

Игрок сборной Украины Максим Малышев рассказал о подготовке сборной Украины к матчу против Хорватии.

Хавбек Шахтера Максим Малышев прокомментировал предстоящую игру отбора к чемпионату мира 2018 со сборной Хорватии.

"Мы хотим играть в свою игру, контролировать мяч. Но также смотрим, как выступают хорваты. У нас хорошая команда. И нас хорошо готовят. Конечно, мы верим, что можем взять очки. Но игра уже покажет", — рассказал Малышев в интервью Футбол News.

"Вчера была хорошая вечерняя тренировка. Можно сказать, двусторонка. Хорошо поработали. На хороших скоростях. Получили хорошую нагрузку. Тренерский штаб пытается нам все досконально объяснить – показать, как надо против Хорватии играть. Нам надо очень внимательно слушать и все выполнить".

Встреча между Хорватией и Украиной начнется 24 марта в 21:45 по киевскому времени.